La Carta d'Identità Elettronica sostituisce la Tessera Sanitaria?

Tessera Sanitaria e Carta d’Identità Elettronica sono i due documenti più utilizzati dagli italiani, e soprattutto il primo a causa dei vaccini e della pandemia ha assunto sempre più importanza negli ultimi mesi. In molti però continuano a confonderli.

Sul web infatti si è sparsa la voce secondo cui la Carta d’Identità Elettronica (qui spieghiamo cosa si può fare con la CIE) può essere esibita al posto della Tessera Sanitaria. La risposta è no, e queste voci non sono vere.

Sulla Carta d’Identità Elettronica, infatti, è presente il codice fiscale, ma non il numero di Tessera Sanitaria che è indicato solo su quest’ultima. Anche esibendola in farmacia al posto della Tessera, non si potrà accedere ai servizi ad essa collegata, e lo stesso vale anche negli hub vaccinali. Il codice a barre della Tessera Sanitaria, che viene letto dalle autorità sanitarie, è diverso rispetto a quello della CIE.

Il nostro consiglio, per evitare problemi di qualsiasi tipo, è di seguire la guida che vi spiega come avere la Tessera Sanitaria sul cellulare.

La Tessera Sanitaria però sostituisce il vecchio tesserino del Codice Fiscale (quello verde rilasciato dal Ministero dell’Economia e Finanze che però già da qualche anno non è più in uso in Italia).