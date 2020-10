Carta d'Identità Elettronica, SPID, app Io e PagoPA: le novità in arrivo dal 2021

Il Ministro per l'Innovazione, Paola Pisano, nel corso del forum organizzato dal Sole 24 Ore e FInancial Times ha ripercorso le tappe che porteranno, a partire dal 2021, alla transizione digitale della Pubblica Amministrazione, alcune delle quali erano già state svelate in precedenza in quanto inserite nel DL semplificazioni.

La prima tappa è quella del 28 Febbraio 2021, quando SPID e Carta d'Identità Elettronica diventeranno gli unici modi per accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione, sia centrale che locale. Il Ministro ha spiegato che resteranno comunque utilizzabili, fino alla data naturale di scadenza e comunque non oltre il 30 Settembre 2021, anche le altre credenziali, dopo di che non saranno più disponibili.

Sempre a fine febbraio tutte le amministrazioni avranno l'obbligo di aderire al sistema di pagamento centralizzato PagoPA, che è già largamente utilizzato ma che ancora non ha raggiunto il 100% di copertura.

Novità in arrivo anche per l'app Io per gli smartphone, che è disponibile da qualche mese. Qui è previsto l'obbligo di rendere disponibili tutti i servizi pubblici: alle strutture pubbliche è dato il tempo limite di avviare il progetto di trasformazione digitale entro il 28 Febbraio 2021, ed ai cittadini sarà anche data la possibilità di effettuare autocertificazioni e presentare istanze direttamente dal cellulare.

Infine il Ministro Pisano ha anche osservato che Immuni funzionerà anche all'estero e si interfaccerà con le applicazioni rese disponibili dalle autorità sanitarie degli altri paesi.