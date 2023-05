La Carta d'Identità Elettronica da ora si può usare come SPID: ecco come

A pochi giorni dall’arrivo della nuova app CIEID della Carta d’Identità Elettronica, si è conclusa la fase di sperimentazione per utilizzare il documento d’identità del nostro paese come SPID sui siti della pubblica amministrazione e dei privati.

Come mostrato nel video tutorial rilasciato sul canale YouTube della CIE, attraverso la funzionalità “Entra con CIE” è possibile impostare una password per effettuare il login senza avere più bisogno di avere la carta fisica sotto mano.

A questo punto gli utenti non dovranno fare altro che inquadrare, tramite l’applicazione CieID per smartphone, il codice QR o inserire mail e password ed il relativo codice OTP ricevuto via SMS per effettuare il login.

Questa estensione è possibile a seguito dell’estensione dei livelli di sicurezza 1 e 2 all’app CieID, che garantiscono una gestione migliore dell’identità digitale.

L’attivazione di questi nuovi sistemi può essere effettuata direttamente attraverso il sito web della Carta d’Identità Elettronica, nella pagine relativa all’attivazione delle Credenziali CIE Livello 1 e 2.

A lungo andare, il Governo intende pensionare lo SPID per farlo confluire all’interno dell’EU Digital Wallet che secondo il Sottosegretario Butti permetterà di memorizzare tutti i documenti personali su smartphone, attraverso un’app unica. Lo stesso Butti di recente ha anche evidenziato come l'attuale sistema SPID non sia sostenibile.