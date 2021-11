Quanta carta servirebbe per stampare tutto quello che c'è su internet?

Nel mondo esistono un numero davvero incredibili di libri, molti dei quali possono essere trovati anche su internet per non perderli e tramandarli alle generazioni future. Tuttavia, se volessimo fare il discorso inverso e scegliessimo di stampare tutte le informazioni del web per non perderle, quanta carta servirebbe per farlo?

Questo dubbio è stato al centro di uno studio del 2015 pubblicato sulla rivista Journal of Interdisciplinary Science Topics. Secondo George Harwood ed Evangeline Walker, studenti dell'Università di Leicester nel Regno Unito, se ogni pagina Web potesse essere stampata su 15-30 pagine di carta, l'interno mondo dell'internet potrebbe essere contenuto in un numero compreso tra 68,1 miliardi e 136 miliardi di pagine A4.

Come hanno fatto questo calcolo i due studenti? Hanno semplicemente calcolato il numero di pagine indicizzate sul web (c'erano circa 4,54 miliardi di pagine nel 2015) ed è stato utilizzato questo sito web. Quanti alberi ci vorrebbero per stampare tutte le informazione stimate che si trovano all'interno del World Wide Web?

Supponendo che ogni pagina web stia all'interno di 15 fogli di carta, e che ogni albero sia capace di creare 17 risme di carta, servirebbero all'incirca 8 milioni di alberi (un numero davvero irrisorio in confronto alla quantità di alberi che si trovano all'interno della foresta pluviale amazzonica). Insomma, sicuramente una risposta molto approssimata, ma in caso ve lo stesse chiedendo questo è il responso al vostro dubbio.