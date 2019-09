Le carte di credito di alcuni clienti di Grandi Navi Veloci sono state compromesse

Se avete usato i servizi di Grandi Navi Veloci, una delle principali compagnie che collegano via mare lo stivale alle isole, forse è il caso che prestiate grande attenzione. L'azienda infatti ha comunicato oggi di aver subito un sofisticato attacco informatico. I dati di chi ha viaggiato con questa compagnia sono a rischio.

La prima precisazione è d'obbligo, mentre scriviamo non conosciamo la reale portata di questo attacco. Sappiamo che l'intrusione ha compromesso le informazioni della carta di credito di alcuni clienti, ma non sappiamo quali siano i clienti interessati. Quelli che hanno viaggiato nell'ultimo anno? In alcuni mesi precisi? Per questo è opportuno aspettare le prossime ore.

L'azienda ha spiegato che l'attacco sarebbe avvenuto tra il 25 giugno e il 18 luglio del 2019. Il primo campanello d'allarme arriva da alcuni istituti di credito, che hanno segnalato diverse transazioni giudicate sospette. Grandi Navi Veloci ha prontamente avviato un'indagine per capire cosa fosse successo. L'azienda, quindi, spiega di aver evidenziato "un accesso da parte di soggetti non identificati e non autorizzati".

Accesso a cosa? "(...) ad alcune informazioni personali e, in alcuni casi, ai dati della carta di credito utilizzata per effettuare la transazione sul portale".

GNV ha segnalato l'accaduto all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Se avete viaggiato con GNV potete chiamare lo 010 2094599 o scrivere a dataprotection@gnv.it per ottenere assistenza. Se anche i vostri dati sono stati compromessi durante l'attacco, è molto probabile che abbiate già ricevuto una comunicazione da parte dell'azienda.