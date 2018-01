Carte di Credito: l'UE dice stop ai costi extra grazie alle PSD2

Buona notizia per tutti gli utenti europei che posseggono una carta di credito. Lo scorso 13 Gennaio, infatti, è finalmente entrato in vigore il, una nuova direttiva continentale che introduce delle nuove regole volte a proteggere i pagamenti online e le transazioni effettuate attraverso strumenti elettronici.

Le PSD2, secondo le stime dell'Unione Europea, porteranno ad un risparmio annuo complessivo di 500 milioni di Euro, il tutto perchè vanno ad eliminare tutti quei costi extra che alcuni rivenditori applicavano sulle transazioni effettuate con carte di credito, bancomat e strumenti elettronici di pagamento (anche piattaforme in stile Apple Pay, per fare un esempio).

Si tratta, se si può definire così, di una vera e propria rivoluzione, che renderà molto più facile e conveniente l'utilizzo di carte di credito per acquisti nei negozi fisici. Per gli utenti ciò andrà anche ad aumentare il livello di sicurezza delle varie transazioni, perchè per tutti i consumatori è previsto anche un aumento degli strumenti contro le truffe.

Da oggi, in caso di furto o frode con bancomat e carte di credito, gli utenti dovranno pagare solamente 50 Euro ad operazione non autorizzata ed effettuata prima della denuncia, contro i 150 Euro precedenti. La nuova normativa prevede anche una maggiore trasparenza per i costi di commissione nel caso in cui gli utenti dovessero effettuare pagamenti con valute diverse dall'Euro.

Per gli istituti di credito che utilizzano la tecnologia Fintech, inoltre, è previsto che i servizi garantiscano standard di protezione più elevati.

Infine, sarà possibile utilizzare il credito telefonico per l'acquisto di determinate tipologie di beni e servizi.

Si tratta senza dubbio di una buona gamma di novità, ma la nostra speranza è che gli operatori di credito e debito italiani si facciano trovare pronti per adottarle, ed il tutto non è certo scontato dal momento che in molti (come Poste Italiane) ancora non hanno adottato nemmeno Apple Pay.