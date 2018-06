Carte d'Identità Elettroniche difettose: la Corte dei Conti indaga

La Corte dei Conti ha messo gli occhi sulle 350 mila carte d'identità elettroniche difettose messe in circolazione dal poligrafico dello Stato, nonostante il microchip non funzionante. Come vi abbiamo già raccontato nelle scorse settimane, prossimamente si procederà con la sostituzione, ovviamente gratuita, delle carte d'identità.

La Procura Regionale del Lazio, guidata da Andrea Lupi, nel frattempo ha aperto un fascicolo per quantificare i danni reali causati da questo clamoroso difetto di fabbricazione che ha causato problemi a non pochi cittadini. I documenti, infatti, erano stati diffusi prima di accurati collaudi e nonostante i malfunzionamenti nei microchip. E' per questo che la Procura ha deciso di aprire un'indagine per fare chiarezza sulla questione, dal momento che proprio i microchip difettosi non hanno consentito la verifica corretta dei dati dei cittadini.

E' allo studio anche un programma di risarcimento per coloro che hanno subito danni dal malfunzionamento, ma chiaramente siamo ancora nelle fasi iniziali delle indagini, ecco perchè allo stato attuale è difficile trarre delle conclusioni.

Per il Poligrafico, però, la spesa da sostenere sarà importante: si parla di 8 Euro di fabbricazione per la tessera, a cui si aggiungeranno le spese di spedizione e dei Comuni. In totale, il costo potrebbe superare ben 10 milioni di Euro.

In una nota diffusa dal Poligrafico e firmata dall'amministratore delegato Paolo Aielli, quest'ultimo ha smentito il "dubbio di un malfunzionamento". Tuttavia, attraverso i social arrivano le testimonianze di utenti che hanno subito il contraccolpo da questo gravissimo errore. E' il caso di Nicoletta Soddu, bloccata all'aeroporto di Fiumicino in quanto gli apparecchi elettronici di verifica della carta restituivano un errore, il che ha messo in allarme i funzionari, soprattutto alla luce della crescente minaccia terroristica.

Parlando al Corriere, la donna ha affermato che "mi hanno dato un’occhiata un po’ strana e poi mi hanno detto: “Signora il suo documento non è valido”. Avevo richiesto la carta d’identità nel Comune dove risiedo, a Randazzo in provincia di Enna. Lavoro in una multinazionale americana e mi sposto spesso per lavoro. L’avevo avuta in gennaio. In Sicilia abbiamo già un problema con la tessera sanitaria un po’ “farlocca” che se vai all’estero non risulta. Ti trovi così, non sai cosa dire, mi è venuto in mente mio marito...", ed è riuscita ad evitare l'imbarazzo solo perchè moglie di un Carabiniere pluridecorato rimasto ferito a Nassiriya, che ai colleghi è risultato essere più che una semplice garanzia contro il terrorismo.