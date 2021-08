Quali carte supporta Apple Wallet in Italia? Ecco la lista

Qualche giorno fa abbiamo spiegato come aggiungere il Green Pass ad Apple Wallet direttamente su iOS per averlo a portata di mano. Quest'oggi, sulla base della documentazione ufficiale di Apple, vediamo quali sono gli istituti di credito che supportano la piattaforma del colosso di Cupertino.

ALLIANZ BANK

American Express

Banca Cambiano 1884

Banca del Piemonte

Banca di Asti

Banca Generali

Banca Passadore

Banca Popolare Del Frusinate (carte di credito)

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Banca Popolare di Sondrio

Banca Popolare S. Angelo (carte di credito)

BANCA POPOLARE VALCONCA

BANCA PROGETTO

Banca Sella

Banca Valsabbina

Banca 5

Banco Azzoaglio

Banco BPM

Banco di Sardegna

Banca Mediolanum

Bank of America

Biver Banca

BNL

BNL Gruppo BNP Paribas

BPER Banca

Buddybank

bunq

Carrefour Banca

CARTA BCC (Banca di Credito Cooperativo)

Cassa Centrale Banca

Cassa Centrale, Casse Rurali Trentine (carte di credito)

Cassa di Risparmio di Bra

Cassa di Risparmio di Cento

Cassa Di Risparmio di Fermo (carte di credito)

Cassa di Risparmio di Fossano

Cassa di Risparmio di Saluzzo

CHEBANCA

CiviBank

Cornèr Europe

Creval

Curve

Deutsche Bank

DOTS

Edenred (carte ExpendiaSmart)

Fideuram

Findomestic

FinecoBank

Flowe

Gruppo Banca Carige

Gruppo Banco Desio

Gruppo Crédit Agricole Italia (carte di debito EasyPlus e carte di credito Nexi)

Hello Bank!

Hello bank! (gestita da BNL)

Hype

IBL BANCA

iCard

Illimity Bank

ING

Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo Fideuram

Intesa Sanpaolo Private Banking

IWBank

Joompay Europe S.A.

MeglioBanca (carte di credito)

Monese

N26

Nexi (comprese le carte emesse da CartaSi e ICBPI)

Paysera

Qonto

Raiffeisen (carte di credito Visa e Mastercard)

Revolut

Sanfelice 1893 Banca Popolare (carte di credito)

Solution Bank

Sparkasse Cassa di Risparmio di Bolzano (carte di credito Visa e Mastercard)

Stocard

TIMpersonal

TransferWise

UBI Banca

UniCredit

Viva Wallet

Vivid Money

Volksbank

Widiba

ZEN.COM

Di seguito la lista completa delle

Ovviamente, la lista si riferisce al momento in cui è stata scritta la notizia, vale a dire domenica 1 Agosto 2021. Qualora dovessero esserci new entry provvederemo a segnalarlo e per questa ragione consigliamo di restare su queste pagine.