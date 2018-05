Cartolina da Saturno: immagine degli anelli e delle lune grazie a Cassini

Questa settimana la NASA celebra l'ormai "defunta" sonda spaziale Cassini con un'immagine che ritrae il gigantesco pianeta Saturno, i suoi anelli e 3 delle sue lune: parliamo di Mima, Giano e Teti, rispettivamente sopra, dietro e sotto il piano degli anelli che potete osservare nello scatto in fondo alla news.

Nell'immagine la luce del sole proviene da destra ed illumina i piccoli satelliti di Saturno solo da quel lato. Mima è parzialmente illuminata anche dalla luce del pianeta, ovvero dai raggi solari riflessi dallo strato di nuvole più esterno.



La sonda spaziale Cassini si è disintegrata proprio su questa atmosfera il 15 settembre del 2017, per volontà stessa della NASA. Infatti a breve Cassini avrebbe terminato la sua operatività e per evitare che si schiantasse su satelliti come Titano o Encelado (che potenzialmente potrebbero ospitare della vita) l'agenzia spaziale americana ha deciso di spedirla dritta sul pianeta e distruggerla, raccogliendo preziosi dati durante il suo ultimo tuffo.



Per comporre la foto sono stati presi 3 diversi scatti nelle frequenze del rosso, verde e blu e combinati insieme per ottenere i colori "naturali", ovvero quelli che vedremmo con i nostri occhi (se fossero in grado di catturare tutta quella luce). La distanza della sonda dal pianeta è di circa 2,7 milioni di chilometri dalle nuvole più alte.



Le informazioni sulle tappe più importanti del viaggio della sonda spaziale Cassini le trovate negli speciali sul suo ultimo bacio a Titano, insieme a quelle sul mondo acquatico sotto la crosta ghiacciata di Encelado, sulla particolare illusione ottica generata sui suoi anelli, sulla decisione della NASA di distruggere la sonda e su un piccolo riassunto delle scoperte più rilevanti e i suoi ultimi istanti di vita. Nell'ultimo link trovate invece l'ultima immagine pubblicata dalla NASA degli anelli del gigantesco pianeta gassoso.