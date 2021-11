La casa d'aste Sotheby's accetterà offerte dal vivo in Ethereum per le opere di Banksy

La popolare casa d'aste Sotheby's ha annunciato che accetterà offerte in Ethereum per le opere d'arte di Banksy anche dal vivo. Non si tratta di una prima assoluta, ma la notizia è particolarmente interessante perché sarà la prima volta che verranno accettare offerte dal vivo in ETH.

Sotheby's nei tempi recenti ha aperto i propri orizzonti alle nuove tecnologie e piattaforme legate al mondo delle criptovalute, ed emblematico è il focus sugli NFT. Di recente infatti è stata battuta all'asta una rara opera d'arte legata all'incontro del secolo di Muhammad Ali sotto forma di NFT.

L'asta dell'artista anonimo passerà alla storia dal momento che gli interessati potranno presentare offerte dal vivo in Ethereum per "Love is in the Air" e "Trolley Hunters".

Nell'annuncio si legge che il prezzo finale del pezzo potrà essere in criptovalute o fiat. Un altro passo in avanti significativo proprio a pochi giorni dall'apertura del Sotheby Metaverse, un marketplace ufficiale per gli NFT della popolare società del Regno Unito, che rappresenta una delle più importanti e prestigiose case d'asta del mondo.

L'annuncio ancora non ha provocato alcuna oscillazione sul mercato ed ETH viene scambiato a 4.612,95 Dollari, sostanzialmente in pari rispetto ad ieri. Il mese che si è appena aperto è iniziato col botto per ETH che ha raggiunto un nuovo massimo storico.