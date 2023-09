La Casa Bianca gela NVIDIA: 'niente esportazioni di GPU per l'IA verso il Medio Oriente'

Che NVIDIA stia puntando sull'IA per i suoi affari lo sappiamo da tempo. Tuttavia, i piani di espansione nel campo dell'Intelligenza Artificiale del Team Verde sembrano essere ostacolati da un "nemico" poderoso: la Casa Bianca. Nelle scorse ore, infatti, Washington ha vietato la vendita di GPU per l'IA di NVIDIA in Medio Oriente.

La ragione di questa mossa è tutta geopolitica: la Casa Bianca, infatti, teme che i Paesi del Medio Oriente possano diventare degli intermediari per le esportazioni verso la Cina di schede video per l'IA del Team Verde. D'altro canto, le sanzioni americane contro la tecnologia cinese vanno avanti da mesi, spingendo persino NVIDIA stessa a criticare Washington per la sua linea giudicata eccessivamente dura, che potrebbe seriamente danneggiare le performance economiche del colosso di Santa Clara.

In particolare, le nuove sanzioni americane colpiscono le GPU H100 e A100 di NVIDIA: sotto l'occhio vigile della Casa Bianca sono finite le esportazioni di schede video verso i Paesi della Penisola Araba, tra cui gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita. Negli scorsi giorni, è emerso che NVIDIA ha stipulato un partnership con colossi cinesi del calibro di Tencent e Baidu per la fornitura di decine di migliaia di GPU per l'IA tra il 2023 e il 2024.

Parimenti, nello stesso periodo fonti arabe hanno riportato che i due Paesi mediorientali hanno iniziato a investire pesantemente nell'IA e ad acquisire in massa le schede video della serie H100 di NVIDIA, con lo scopo di creare dei Large Language Model (LLM) personalizzati per dei Chatbot "di Stato". Il timore della Casa Bianca è che dietro a questi investimenti ci sia la Cina, che a sua volta ha lanciato un Chatbot completamente cinese, chiamato Ernie e realizzato da Baidu.

In una dichiarazione rilasciata al Telegraph, NVIDIA ha spiegato di essere "pronta a lavorare con il Governo degli Stati Uniti per risolvere ogni problema relativo alle nuove licenze commerciali". Al contempo, però, l'azienda, insieme ad altri colossi del calibro di Intel e Qualcomm, ha iniziato a chiedere una riduzione delle sanzioni contro l'hi-tech cinese, che starebbero duramente colpendo i loro affari all'estero.