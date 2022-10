La casa dei Byers di Stranger Things diventa un Airbnb perfetto per Halloween

Siamo a ottobre 2022 e questo significa che manca ormai poco a Halloween. Gli appassionati della serie TV Netflix Stranger Things saranno dunque contenti dell'atmosfera "spooky" che si prospetta, soprattutto ora che la casa dei Byers sta diventando un alloggio su Airbnb.

Sì, avete capito bene: secondo quanto riportato da Gizmodo, qualcuno ha effettuato un'offerta da circa 600.000 dollari, il doppio del prezzo richiesto (la casa è stata messa in vendita a metà settembre a 300.000 dollari), per acquistare l'abitazione e consentire il soggiorno agli appassionati che pagheranno abbastanza e si recheranno in quel di Hawkins (Indiana) - pardon, Fayetteville (Georgia). Secondo Gizmodo, l'accordo verrà completato a breve, anche se non è chiaro se ci sia di mezzo l'approvazione di Netflix.

Nei piani dell'acquirente c'è una ristrutturazione dell'abitazione, che ha tre camere da letto e due bagni, da completare possibilmente entro Halloween, ovvero entro il 31 ottobre 2022. Tra i lavori da effettuare, a quanto pare, ci sarebbe un'esperienza "foresta infestata", nonché delle operazioni per rendere l'edificio il più simile possibile a quanto si vede nella serie TV di Netflix.

Se vi state chiedendo il motivo del prezzo coinvolto, che potrebbe per certi versi non risultare dei più elevati, sembra che ci sia di mezzo la necessità di effettuare seri lavori di ristrutturazione (si fa riferimento a un edificio del 1900, che sarebbe di proprietà di 7 fratelli cresciuti lì che non avrebbero la possibilità di sfruttare come si deve la popolarità acquisita dall'abitazione, secondo quanto riportato anche dal New York Post).

Crediti immagini: Michael Smith/Tyler Willis (via Gizmodo).