Casa galleggiante da 1.5 milioni di dollari affonda durante l'inaugurazione

In futuro sentiremo parlare sempre più spesso di case galleggianti, soprattutto per sfuggire dai cambiamenti climatici, e delle prime strutture del genere possono già essere trovate in giro per il mondo. Recentemente, infatti, una casa galleggiante da 1.5 milioni di dollari è stata inaugurata al pubblico, ma non è finita molto bene.

L'afflusso di persone non ha sicuramente giovato alla struttura e, dopo l'ingresso dei curiosi, l'alloggio ha iniziato ad inclinarsi. Alle 16:00 del 22 settembre, quindi, il SeaPod è affondato rapidamente a causa di un malfunzionamento della zavorra.

I creatori dell'abitazione del futuro, Ocean Builders, riferiscono di aver notato solo danni lievi alla casa e tra qualche tempo rilasceranno anche un rapporto completo su ciò che è accaduto, rivelando quindi anche i possibili danni ambientali dello sfortunato evento.

I SeaPod sono delle residenze progettate per semplicità, facilità di produzione e trasporto, hanno l'obiettivo di essere "eco-riparanti" e il loro prezzo varia da 295.000 fino a 1,5 milioni di dollari. Ogni struttura ha tre semipiani e si trovano a 2,3 metri sopra il livello del mare grazie a tubi d'acciaio pieni d'aria sotto la superficie.

Questa soluzione ingegneristica porta a un incredibile livello di "comfort e stabilità", secondo i produttori, ma sicuramente il recente avvenimento non è un'ottima pubblicità.