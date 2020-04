A casa in smart working? Questo sito riproduce tutti i rumori tipici dell'ufficio

La pandemia di Coronavirus ha costretto milioni di persone a lavorare a casa in modalità smart working. Se siete tra questi e vi sentite soli a casa durante le vostre giornate lavorative, è disponibile un sito web in grado di reimmergervi nell'atmosfera tipica dell'ufficio.

Si chiama imisstheoffice.eu ed è stato realizzato da Kids Creative Agency. Fondamentalmente è un tool che riproduce i rumori classici degli uffici: nel momento in cui ci si connette, basta cliccare sul pulsante play in basso a sinistra e la pagina riprodurrà molti dei suoi classici degli ambienti lavorativi. Si va dai colleghi che fanno le fotocopie a coloro che tossiscono, passando per chi tempera la matita. E' anche possibile udire il rumore generato dalle ventole dei computer e le conversazioni a distanza, senza dimenticare i telefoni che squillano. Tramite il contatore in basso a destra, si può anche selezionare il numero di persone presenti in azienda, fino ad un massimo di dieci.

Le funzionalità sono davvero tante, e non si fermano alla semplice riproduzione dei suoni. Come si può vedere, sulla pagina viene mostrata la cartina di un ufficio con dei riquadri in movimento: cliccando su uno di questi si possono attivare determinati rumori.

Se invece si fa click su uno degli oggetti, sarà possibile udire il sistema di raffreddamento dell'acqua o il ticchettio dei mouse.



Mettete le cuffie e fate partire il sito, vi sembrerà davvero di stare in ufficio. Senza lo stress di prendere i mezzi per andarci, però.