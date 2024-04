Casa più sicura con questa videocamera: rilevamento del movimento e sirena!

Cinnado Telecamera WiFi Interno offre un flusso live 2K FHD chiaro e pan/tilt, che consente di monitorare i tuoi animali domestici o bambini nei dettagli in ogni angolo della tua casa con il controllo remoto. Dotata di 4 luci IR da 940 nm, non perderai alcun dettaglio neppure al buio della notte. Risoluzione in 2K, restituisce immagini nitide.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA E' dotata di un sensore di movimento in grado di registrare video di avviso e inviare notifiche al telefono quando rileva un movimento. È possibile impostare l'area di rilevamento, personalizzare la pianificazione e la sensibilità per ridurre i falsi allarmi.

Funzione sirena incorporata che metterà in fuga i ladri senza però creare panico tra i vicini. Non manca poi un microfono e altoparlante integrati che ti consentono di parlare con la tua famiglia e gli animali domestici tramite l'app. In questo modo, potrai comunicare con il corriere che ti consegna i pacchi, i vicini o gli amici anche se non sei in casa.

Puoi creare più account familiari e condividere la telecamera con familiari e amici, con immagini nitide in 2K. In questo modo più persone potranno monitorare la sicurezza domestica.

Registrazione continua 24/7 e possibilità di inserire una scheda Micro SD fino a 128 GB (non inclusa). Possibilità anche di una archiviazione cloud

Funzioni di privacy per lo spegnimento temporizzato all'ora programmata per rendere migliore la privacy degli utenti principali. Puoi comandarla a voce grazie al fatto che sia compatibile con Alexa Echo Show o Google Assistant.

