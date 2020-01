La cascata più grande dell'Africa si sta prosciugando

Le Cascate Vittoria si trovano lungo il corso del fiume Zambesi, che in questo punto demarca il confine geografico e politico tra lo Zambia e lo Zimbabwe. Il recente flusso della cascata più grande dell'Africa, però, è al suo minimo dal 1995. Ciò sta minacciando il turismo e la generazione di elettricità in Zimbabwe e Zambia.

Tuttavia, non è insolito che le cascate Vittoria (designate come patrimonio mondiale dell'UNESCO) siano a corto di acqua durante la stagione secca. Secondo il presidente dello Zambia, Edgar Lungu, il prosciugamento delle cascate è dovuto ai cambiamenti climatici, avvertendo che un giorno potrebbero scomparire del tutto. Il livello dell'acqua in genere rallenta durante la stagione secca, ma quest'anno c'è stato un calo senza precedenti.

Secondo i venditori del luogo questa è la prima volta che il fiume è ridotto in questo stato. La siccità, inoltre, sta minacciando i mezzi di sussistenza degli agricoltori regionali e sta colpendo gran parte dell'Africa meridionale. Le cose possono cambiare solo se i paesi ricchi fanno di più per combattere i cambiamenti climatici e aiutare le nazioni povere, afferma il presidente dello Zambia.

La siccità potrebbe ridurre una redditizia industria del rafting e potrebbe vedere la chiusura delle centrali elettriche di Kariba, peggiorando le interruzioni di corrente in entrambi i paesi.