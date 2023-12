La cascata più grande del mondo si trova in Europa ed è sott'acqua

Chi sapeva che esistono cascate anche sott'acqua? Forse qualcuno lo sapeva già. Ad ogni modo, nello stretto di Danimarca, che si trova in realtà tra Islanda e Groenlandia, si verifica questo fenomeno che genera una cascata sottomarina alta circa 3 chilometri.

Basti solo pensare che la cascata su terraferma più alta del mondo, ovvero Angel Falls in Venezuela, è alta "soli" circa 1,2 chilometri ed è costretta a inchinarsi dinnanzi alla maestosità di questa cascata sottomarina.

Potrebbero però sorgere diverse domande su come questo evento sia possibile, o meglio, di "come faccia l'acqua a cadere dall'acqua". Ebbene, ciò è possibile grazie al fatto che l'acqua fredda è più densa dell'acqua calda. Dunque, quando le correnti di acqua fredda provenienti dal Mar di Norvegia incontrano le acque un po' più calde del mare di Irminger, le acque fredde e più dense sono per così dire spinte verso il basso e questo contribuisce a creare una cascata sottomarina.

La cascata sottomarina che si genera nello stretto di Danimarca, oltre a essere altissima, è anche incredibilmente estesa, infatti, è lunga circa 160 chilometri e fa precipitare qualcosa come 5 milioni di metri cubi d'acqua ogni secondo. Tuttavia, questa cascata sottomarina non è l'unica esistente nel nostro Pianeta: esiste, ad esempio, una finta cascata sottomarina nelle Isole Mauritius.

Purtroppo, però, alcune cascate sottomarine stanno perdendo la loro grandezza e il loro fascino per via del fatto che il cambiamento climatico sta diventando un'ebollizione globale e questo sta portando la Terra a temperature medie più elevate. Tutto ciò fa sì che la differenza di temperatura tra i due mari che si incontrano sia inferiore e di conseguenza anche le cascate perdono di altezza e lunghezza.

Comunque sia, anche senza le conseguenze causate dal cambiamento climatico, non si tratta di uno spettacolo naturale che ci potremmo godere tanto facilmente, poiché queste cascate non sono visibili in superficie.