Le cascate sottomarine delle Mauritius sono il luogo peggiore se soffri di talassofobia

Alle Mauritius può essere trovata una cascata sottomarina nota con il nome di "altopiano del Mascarene". La peculiarità di questo luogo è una: se dovessi fare una nuotata potresti ritrovarti rapidamente a galleggiare sopra acque che si estendono per migliaia di metri in basso... non adatto se soffri di talassofobia.

Questa zona così particolare si è creata grazie all'attività vulcanica che ha dato origine alle Mauritius circa 8 milioni di anni fa. Nel corso della sua storia, infatti, l'altopiano ha visto enormi eruzioni sottomarine che hanno portato magma attraverso la crosta continentale della Mauritia, che si è solidificata per formare le isole Mascarene.

Questa cascata marina ha meno a che fare con il movimento dell'acqua ed è più legata all'affondamento della sabbia. Si tratta di un vero e proprio esempio di erosione che vede l'influenza delle correnti oceaniche, che spazza le sabbie della piattaforma poco profonda e nell'oceano - motivo per cui le isole vulcaniche non dureranno per sempre.

Proprio per questo motivo l'isola, nonostante sia relativamente giovane con "solo" 8 milioni di anni, ha già smesso di crescere e probabilmente si ritirerà di nuovo in acqua tra qualche milione di anni. Man mano che le correnti eroderanno le sue coste diventerà sempre più piccola... ma non è ancora chiaro se gli esseri umani potranno vedere questo risultato nel corso del tempo visto che si tratta di un procedimento molto (molto!) lento.

A proposito, esiste un altro posto simile chiamato "Pozzo di Thor" che sembra essere apparentemente senza fondo.