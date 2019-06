Il case del Mac Pro non è una buona grattugia, la prova di uno youtuber

La scorsa settimana Ikea ha preso in giro Apple per la scocca del Mac Pro, che era stata paragonata ad una grattugia per il formaggio. Lo YouTuber Winston Moy ha voluto mettere alla prova il nuovo computer del colosso di Cupertino, ma i risultati non sono stati quelli sperati.

Come vi mostriamo nel filmato presente in apertura, Winston Moy ha costruito una replica fedele del telaio del Mac Pro per rispondere alla domanda degli utenti una volta per tutte.

A sorpresa, dopo l'ironia di molti utenti e della stessa catena di distribuzione svedese, il case del supercomputer della società di Cupertino non sembra essere una buona grattugia per il formaggio. Parlando in maniera più razionale, non si tratta certo di un fulmine a ciel sereno dal momento che come spiegato dalla stessa Apple quel design è progettato per scaricare l'aria accumulata all'interno del Mac Pro, non per trasformare il parmigiano in piccole parti da mettere sulla pasta.

Nel filmato Moy mette anche in risalto il processo di progettazione del case e le difficoltà nella lavorazione delle griglie. Nonostante per molti possa sembrare un semplice pezzo di metallo bucherellato, il processo di perforazione è apparso tutt'altro che semplice.

Al termine del filmato, lo youtuber ci mostra un altro possibile utilizzo per la sua replica, che sembra essere abbastanza adatto per fare da porta sapone. Non male per un computer che nella massima configurazione può arrivare a costare anche 50.000 Dollari.