Case di riposo in Giappone con dei bambini: ecco l'innovativo progetto

A Kitakyushu, una città nel sud del Giappone, è presente una residenza per anziani nella quale insieme agli operatori sanitari, vi sono anche dei bambini. Vediamo perché e di che cosa si tratta.

Il Giappone che ha da poco detto addio a Floppy disk e CD-Rom, è il paese con la popolazione più anziana al mondo, seguito proprio dall'Italia. Dal 1975 infatti, la popolazione è sempre più in calo a causa della diminuzione delle nascite.



Ovviamente con un maggior numero di anziani, sono aumentate pari passo anche le residenze per questi, tanto è vero che dal 2005 al 2020 il numero delle persone che vivono in queste strutture è raddoppiato arrivando ad 1,8 milioni su una popolazione di 126 milioni di abitanti.



Naturalmente il rischio principale è che molti degli anziani vengano lasciati soli. A cercar di trovare una soluzione a tale problema, è stata la residenza Ichoan che con il suo progetto innovativo sta cercando di favore il contatto tra persone estranee e soprattutto tra generazioni, a prima vista, distanti e molto diverse.



Nella residenza Ichoan è possibile trovare di tanto in tanto 32 bambini di età compresa tra 2 mesi e 4 anni, accompagnati quasi sempre dai propri genitori, per passare qualche ora con gli anziani, la maggior parte dei quali ha più di 80 anni. Allo stesso tempo, i piccoli ospiti vengono ricompensati con pannolini nuovi, latte in polvere e buoni dei quali i loro genitori possono usufruire.



Testimone vivente dell'effetto positivo di tale progetto è il signor Nakano, di 85 anni, residente nella struttura, che ha dichiarato di quanto sia completamente diversa l'aria che si respira in presenza dei bambini: "Sono così carini e poi rendono l'ambiente più gioioso".



A quanto pare dunque, nonostante alcune notizie ci lascino piuttosto perplessi, come quella del Giappone che vuole convincere i giovani a bere più alcol, dalla terra del Sol Levate arrivano anche proposte decisamente più interessanti. L'effetto dei bambini, potrà magari alleggerire e migliorare notevolmente la permanenza degli ospiti in queste strutture.