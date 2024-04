Case VORTEX mini ATX ad un prezzo mai visto: è minimo storico su Amazon

Less is more, è proprio il caso di dirlo. A rimanere contenuto non è solo l'aspetto di questo meraviglioso case, il VORTEX mini ATX, ma anche il suo prezzo, ben al di sotto dei 50€ grazie ad un forte sconto del 42% su Amazon.

Sul fronte di questo piccolo ma bellissimo case troviamo una, quindi in grado di essere personalizzata con il colore che più preferite. Anche il retro presenta un sistema di areazione, con una ventolina da 12 centimetri che butterà fuori l'aria calda. Non mancano altre funzionalità interessanti per rendere l'assemblaggio comodo e ordinato, tra cui la gabbia per coprire l'alimentatore, ottimizzazioni per migliorare l'air flow e quindi le temperature interne del case grazie alla predisposizione per installare ventole e raffreddamenti a liquido.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Infine è presente l'ovvia finestra laterale in vetro temperato, per ammirare il contenuto della vostra build e tenerlo al sicuro da polvere e botte. Ricordiamo che la struttura del case mATX consente di alloggiare schede madri ITX e micro ATX e due vani per hard disk da 3.5". Grazie allo sconto Amazon oggi sarete in grado di portarvelo a casa a 41,40€, minimo storico per il prodotto. A proposito di offerte, non lasciatevi sfuggire la possibilità di portarvi a casa Luigi's Mansion 3 al minimo storico.

Amazon Prime è il servizio Amazon che ti offre consegne veloci e a costo zero sui tuoi acquisti! Oltre ai migliori film e serie TV con Amazon Prime Video. E ai giochi gratis di Amazon Prime Gaming. Se non sei ancora iscritto potrai provare il servizio gratuitamente per 30 giorni! Il primo mese te lo offre Amazon. E sei uno studente avrai ben 90 giorni gratuiti con la speciale promozione Amazon Prime Student. Ad aspettarti ci sono anche tre mesi gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Iscriviti alla prova gratuita!