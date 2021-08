Cashback 2021, al via i rimborsi: ricevuti i primi bonifici

Quando mancano 17 giorni al termine ultimo per la ricezione dei rimborsi del cashback 2021, Consap ha attivato il sistema di accredito del rimborso sugli IBAN indicati sull'app Io della Pubblica Amministrazione.

Già questa mattina infatti abbiamo ricevuto il nostro accredito del cashback maturato tra il 1 Gennaio 2021 ed il 30 Giugno 2021, prima della sospensione da parte del Governo Draghi.

Se volete capire su quale IBAN riceverete l'accredito del cashback 2021, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato che abbiamo pubblicato su queste pagine qualche settimana fa.

Precisiamo che i rimborsi ricevuti dagli utenti riguardano il cashback "classico" e non il Super Cashback da 1500 Euro. In questo caso il Governo ha applicato delle modifiche alle tempistiche previste in precedenza dal Governo Conte ed ha rinviato di qualche mese l'arrivo dell'accredito. Le motivazioni sono da ricercare nel fatto che questa misura è stata oggetto di truffe e pratiche scorrette da parte degli utenti che hanno approfittato di distributori di benzina per accumulare transazioni e scalare la classifica generale con micro transazioni che nella maggioranza dei casi sono state annullate. Il Ministero dell'Economia e Finanze, infatti, ha attuato una vera e propria stretta anti furbetti del Cashback anche in vista della possibile reintroduzione della misura, il 1 Gennaio 2022.