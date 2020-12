Cashback 2021 e cashback di Natale: come ottenerlo senza SPID ed app Io

Il prossimo 8 Dicembre prenderà il via il cashback di Natale del Governo Italiano, che si aggiungerà a quello semestrale ai nastri di partenza nel 2021. La registrazione dovrà essere effettuata attraverso l'app Io della pubblica amministrazione, utilizzando le credenziali SPID o la CIE. Tuttavia, non è l'unico modo.

Secondo quanto riportato dal portale La Legge Per Tutti, infatti, sono previste delle procedure alternative che consentono di ottenere lo stesso cashack ma senza usare l'app Io, lo SPID o la Carta D'Identità Elettronica.

La prima alternativa è rappresentata dall'applicazione Yap, che è largamente utilizzata dai giovani in Italia e vanta una base di utenti di oltre 850mila iscritti. Per accedere al cashback basta semplicemente registrarla, inserire i propri dati anagrafici, numero di cellulare, indirizzo email ed un documento ed effettuare un breve filmato di pochi secondi per consentire al sistema di effettuare la verifica.

In alternativa, si può anche aggirare lo SPID o la Carta d'Identità Elettronica attraverso Nexi Pay, il sistema di pagamento di Nexi che permette di gestire tutte le proprie carte di credito. Dall'8 Dicembre, ovvero la data in cui entrerà in vigore la misura, si potrà accedere al bonus da 150 Euro sugli acquisti effettuati. Quest'ultimo sistema potrà essere utilizzato anche per il cashback del 2021.