Cashback, oltre 5 milioni di partecipanti: il rimborso scende a 43 Euro?

Come ampiamente prevedibile, il cashback di Stato del Governo Italiano è stato un successo assoluto, anche grazie al lancio avvenuto in occasione del periodo di Natale. Secondo gli ultimi dati forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico, il numero di iscritti attraverso l’app Io avrebbe sfondato quota 5 milioni.

Nello specifico, si sarebbero iscritti 5,3 milioni di italiani. La notizia da una parte è confortante, ma dall’altra no. Il motivo è da ricercare nel fatto che il Governo ha stanziato solo 228 milioni di Euro per la misura, e qualora le adesioni ed i rimborsi dovessero continuare a crescere, non sarà possibile erogare i 150 Euro promessi. La somma massima rimborsabile, infatti, è pari a 43 Euro, significativamente inferiore rispetto a quella promessa.

A questo punto la palla passa al Governo, che nei prossimi giorni potrà decidere di rifinanziare il programma e quindi garantire a tutti i 150 Euro promessi al momento della pubblicazione del decreto in Gazzetta.

Come sottolineato da QuiFinanza, però, da Palazzo Chigi al momento sembrano arrivare rassicurazioni e fonti del Governo hanno spiegato che al 21 Dicembre sono stati erogati 37 milioni di Euro, con un cashback medio di 7 Euro. Inoltre, dal momento che i primi rimborsi dovrebbero arrivare a Febbraio, ci sarebbero tutti i tempi tecnici per rifinanziare il programma, senza abbassare la soglia.

Gli italiani evidentemente hanno deciso di abbracciare il programma Cashless Italia, che continuerà anche il prossimo anno con il cashback semestrale. Quella tenuta a Dicembre, ed ancora in corso, è infatti stata una “prova generale” in vista del 2021. Obiettivo di Cashless Italia è ridurre l’evasione fiscale sulle microtransazioni.