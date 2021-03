Cashback: si allontana la cancellazione, ma senza Super Cashback

Il tema Cashback è strettamente collegato al Decreto Sostegno su cui sta lavorando il Governo per sostenere le imprese ed attività penalizzate dalle nuove zone rosse. Un articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore fa il punto sulla misura introdotta dal precedente esecutivo, e prospetta una sorta di via di mezzo rispetto a quanto emerso in passato.

A quanto pare la proposta del sottosegretario al MEF potrebbe essere accolta solo in parte, perchè il quotidiano economico prospetta una conferma del cashback "classico", che consente di ottenere massimo 150 Euro di rimborso ogni sei mesi, ma con un taglio del Super Cashback da 1.500 Euro riconosciuto ai primi 100mila cittadini che effettuano il maggior numero di transazioni ogni semestre.

Le motivazioni sono prettamente di carattere economico: la ragioneria dello Stato con la cancellazione del Super Cashback potrebbe risparmiare una somma ingente di denaro da destinare ad altre misure economiche. Non è però completamente tramontata l'ipotesi che porta alla completa cancellazione del cashback già da Luglio 2021, una decisione che potrebbe garantire un risparmio di 3 miliardi di Euro.

Il quotidiano inoltre sottolinea che il premier Mario Draghi "non sarebbe convinto dell’utilità del programma per favorire l’uso della moneta elettronica fortemente voluto dal suo predecessore a Palazzo Chigi", soprattutto alla luce dei recenti racconti che hanno visto protagonisti i furbetti del cashback.