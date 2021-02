Cashback anche su Amazon, PSN e Netflix, si può: ecco il trucco legale

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, il cashback del Governo Italiano non può essere utilizzato per gli acquisti effettuati online, in quanto ha proprio l'obiettivo di stimolare le vendite nei negozi fisici. Tuttavia, c'è un trucco legale per poterlo usare su Amazon, Netflix, Infinity, PlayStation Network e simili.

Per "aggirare" la limitazione infatti basta semplicemente acquistare le carte prepagate o i buoni regalo nei punti vendita fisici. Già da qualche tempo infatti nelle principali catene di distribuzione d'elettronica, ma anche in alcuni supermercati e sale tabacchi, è possibile acquistare le credit card da utilizzare poi sulle piattaforme digitali per rinnovare gli abbonamenti.

Se si effettua tale acquisto e si paga con il metodo di pagamento elettronico associato all'app Io (carte di credito, debito, prepagate), la transazione verrà elaborata dal sistema PagoPa che provvederà a conteggiare il 10% di cashback nei termini prestabiliti e secondo i limiti previsti. E' infatti possibile ottenere un rimborso massimo di 150 Euro a semestre e di 15 Euro per ogni transazione.

Si tratta di un trucchetto semplice e legale, che non comporta alcun tipo di problema ma permette di ottenere il cashback anche sull'acquisto di contenuti digitali o beni acquistati online. Ovviamente questa procedura si applica anche ad altri servizi analoghi.