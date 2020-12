Cashback ed app Io: le 10 operazioni devono essere fatte dalla stessa carta?

Mentre continua a salire il numero di adesioni al cashback di Stato, anche grazie ai problemi apparentemente risolti su app Io, dall'account ufficiale Twitter del client della Pubblica Amministrazione arriva un'interessante precisazione in merito al numero di transazioni da effettuare per poter beneficiare del cashback.

In risposta ad un utente che chiedeva delucidazioni sulle carte da usare, e nello specifico se le dieci operazioni devono essere fatte dallo stesso metodo di pagamento, dall'app Io fanno sapere che "è il singolo cittadino, identificato tramite il codice fiscale, che partecipa al Cashback a prescindere dalla quantità dei suoi metodi di pagamento. Le transazioni effettuate tramite i metodi di pagamento attivati saranno conteggiate cumulativamente".

Si tratta di una precisazione importante, dal momento che sul web si era sparsa la voce secondo cui il numero di transazioni per accedere al cashback fosse legata ad una singola carta, ma evidentemente non è così in quanto fa fede il codice fiscale e lo SPID a cui è associato il profilo.

