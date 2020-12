Cashback: l'app Io ha iniziato a mostrare carte sconosciute, ma non è un bug

Mentre giunge notizia che 15mila italiani hanno maturato il cashback del Governo, in molti stanno continuando a lamentare problemi con l'app Io della Pubblica Amministrazione, che avrebbe iniziato a mostrare nel Portafoglio carte sconosciute.

Nel weekend infatti la pagina Facebook di Io è stata presa d'assalto dagli utenti che lamentavano l'improvvisa comparsa di carte non riconosciute nel Portafogli. Immediata è scattata la psicosi su presunti problemi di sicurezza, ma a tranquillizzare tutti ci hanno pensato i gestori dell'account, che hanno specificato che si tratta di carte virtuali che non esistono.

“Non c’è nessun errore o problema di privacy: si tratta delle versioni virtuali associate alla tua carta, composte da codici casuali (detti in gergo tecnico “token”), utilizzati per mettere in sicurezza i pagamenti che effettui tramite smartphone. Per questo motivo, ad ogni transazione effettuata con il tuo smartphone, non viene mostrato all’esercente il numero della carta fisica, ma si ricorre a questo tipo di versione “cifrata” (detta anche “tokenizzata”)“ si legge in un breve comunicato, che però non fuga tutti i dubbi.

Il problema persiste, infatti: le carte pur essendo virtuali non dovrebbero comunque essere mostrate, ed infatti Io poco dopo ha fatto sapere che gli sviluppatori sono al lavoro su un bug fix.