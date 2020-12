Cashback, app Io e privacy: ecco tutte le informazioni sull'uso dei dati personali

Il sistema di Cashback del Governo Italiano è ormai attivo, e dopo aver risolto i problemi con l'applicazione sono sempre più gli utenti che si stanno registrando e che stanno ricevendo i primi rimborsi sull'app. PagoSPA, ed i gestori di Io, hanno voluto fare chiarezza sull'uso dei dati personali.

In un post pubblicato sul blog ufficiale di PagoPA, infatti, sono state pubblicate una serie di nuove informazioni sulla privacy e la conservazione dei dati degli utenti che decideranno di aderire al programma attraverso l'app Io.

PagoPA, infatti, rende noto che il sistema sviluppato dal Governo e l'app per iOS ed Android non comporta alcuna profilazione o geolicalizzazione, dal momento che non vengono nemmeno chieste le autorizzazioni ad accedere alla posizione. Inoltre, non vengono nemmeno memorizzati i dati delle carte aggiunte, tanto meno si provvede a trasferire all'estero i dati degli strumenti di pagamento.

Al fine di rendere il tutto ancora più trasparente, inoltre, PagoPa ha messo a disposizione a questo indirizzo la lista aggiornata dei fornitori, con "le informazioni di base rispetto ai dati trattati dai loro servizi e di cui l’App IO si serve per la sua operatività". Tale lista è particolarmente interessante in quanto evidenzia come Io privilegi le opzioni che permettono di mantenere i dati in Unione Europa.