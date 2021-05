Cashback, arriva la stretta anti-furbetti: cancellate le mini transazioni

Al via la stretta anti-furbetti sul cashback di Stato. Il Ministero dell'Economia e Finanze, infatti, ha fatto partire le verifiche per identificare ed annullare le transazioni anomale che negli ultimi tempi hanno caratterizzato la misura messa in campo dal Governo Conte II.

Nello specifico, come riferito dalla stampa quest'oggi, con un messaggio inviato sull'app Io della pubblica amministrazione, Sogei ed il MEF avvisano che sono in corso i controlli sulle "transazioni anomale ricorrenti con importi irrisori ed effettuate in un numero elevato presso lo stesso esercente lo stesso giorno".

Il MEF, infatti, non intende considerare tali operazioni come "acquisti", e per tanto le etichetterà come "abusive", stornandole e rimuovendole dal conteggio complessivo.

Il fenomeno dei furbetti del cashback è diventato particolarmente ricorrente da inizio anno, quando ha ufficialmente preso il via il Super Cashback che permette di ottenere un superbonus da 1.500 Euro se si rientra tra i primi 100mila utenti che hanno fatto il numero maggiore di transazioni.

In molti sono addirittura arrivati a comprare dei POS da associare al proprio codice fiscale su Amazon ed eBay, per effettuare micro-transazioni direttamente dal divano di casa per accumulare operazioni e quindi scalare la classifica. In passato si era anche pensato di introdurre un limite di spesa minimo per accedere al cashback, ma alla fine la misura non è stata rivista.