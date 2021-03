Cashback, arriva la stretta sui furbetti: ecco le possibili novità

A quanto pare, il Ministero dell'Economia e Finanze e PagoPA stanno lavorando ad una stretta per arginare il fenomeno dei così detti furbetti del cashback, di cui si è molto discusso negli ultimi tempi e che ha fatto emergere tutti i problemi e limitazioni del programma voluto dal Governo Conte II.

Secondo quanto riportato da vari quotidiano finanziari, a Via XX Settembre sono allo studio diverse soluzioni per arginare i furbetti e continuare a garantire agli utenti onesti l'accesso a Cashback e Supercashback.

All'attività di monitoraggio che è costantemente in corso, infatti si potrebbe presto aggiungere il ban dal programma per i furbetti che vengono rilevati dai tecnici, con la perdita del diritto di beneficiare di tutti i rimborsi accumulati ed ovviamente anche dei posti in classifica.

A quanto pare, inoltre, in ottica futura potrebbero anche arrivare i blocchi direttamente dall'app Io della Pubblica Amministrazione, che potrebbe anche in futuro registrare solo la prima delle microtransazioni effettuate. Sostanzialmente, quindi, nel caso dell'utente che ha fatto 10 transazioni per 11 Euro, verrebbe conteggiata solo la prima.

Parallelamente, intanto, sta crescendo la lista delle carte e dei metodi di pagamento supportati dal cashback. Di recente si sono aggiunte anche le carte dei supermercati. Le modifiche potrebbero essere annunciate nei prossimi mesi.