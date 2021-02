Cashback, in arrivo la stretta per i furbetti degli acquisti?

Con l’entrata in vigore del cashack semestrale, si sono moltiplicate le segnalazioni di utenti che pur di raggiungere la soglia minima delle 50 transazioni a semestre, stanno adottando dei trucchetti. Nello specifico, in tanti stanno frazionando gli acquisti, ma non tutti i commercianti ci stanno ed ecco perchè non sono escluse contromisure.

I benzinai, che evidentemente sono i più colpiti dal fenomeno del frazionamento degli acquisti, hanno proposto due misure: una soglia di spesa minima per conteggiare le transazioni nel cashback, ed un lasso di tempo minimo tra due acquisti effettuati nello stesso esercizio commerciale.

Si tratta di due proposte che potrebbero anche essere discusse dal nuovo Governo Draghi, al momento dell’insediamento, ma che difficilmente potrebbero essere attuate per un semplice motivo: il cashback ha proprio l’obiettivo di aumentare la diffusione dei metodi di pagamento elettronici, ed introdurre due restrizioni di questo tipo snaturerebbe completamente la misura.

Va inoltre sottolineato che il regolamento del cashback non vieta in alcun modo il frazionamento degli acquisti, e solo nella bozza iniziale (poi rivista) era previsto il ban di tale sistema. Da PagoPa non sono arrivati commenti a riguardo, ma solo i numeri ufficiali sul programma: sono 7,4 milioni i cittadini iscritti tramite app Io, mentre le transazioni hanno raggiunto quota 178 milioni.

Il Messaggero però riferisce che sono già partiti i controlli anti-furbetti dopo le segnalazioni dei commercianti al Ministero dello Sviluppo Economico.