Cashback cancellato dal 1 Luglio: stop anche per il Super Cashback

In attesa della fine del primo semestre del Cashback 2021, da Palazzo Chigi arriva un'importante novità. Secondo quanto riportato dalla stampa, infatti, la cabina di regia convocata dal Governo ieri avrebbe deciso di cancellare il programma di rimborso a partire dal 1 Luglio.

Il 30 Giugno, quindi, sarà l'ultimo giorno utile per poter accumulare il 10% con gli acquisti effettuati con i pagamenti elettronici registrati tramite l'app Io.

Il Governo avrebbe infatti sospeso non solo il Cashback che dà diritto ad un rimborso massimo di 150 Euro a semestre, ma anche il Super Cashback da 1500 Euro per i primi 100mila utenti per numero di transazioni. Quest'ultimo programma è stato a lungo al centro delle polemiche a causa dei furbetti che hanno accumulato operazioni in maniera fraudolenta per scalare la classifica.

Secondo gli ultimi dati presenti sulla dashboard dell'app Io, avranno diritto al cashback 5,9 milioni di italiani, che negli ultimi sei mesi hanno accumulato oltre 720 milioni di transazioni.

L'ufficializzazione della cancellazione dovrebbe arrivare nel corso delle prossime ore, quando il premier Draghi annuncerà il blocco della misura con un anno di anticipo. Il Governo Conte, infatti, lo aveva finanziato fino a giugno 2022.

Per tutti i dettagli sul periodo d'accredito dei rimborsi del cashback, vi rimandiamo al nostro approfondimento.