Cashback, continuano i controlli anti-furbetti: a rischio tutti i rimborsi

Continuano i controlli anti-furbetti per il cashback di Stato. In questi giorni Consap ed il Ministero dell'Economia e Finanze sta infatti ultimando le verifiche sugli acquisti effettuati dagli utenti dal 1 Gennaio 2021.

In vista della chiusura del primo semestre di cashback, che si concluderà il 30 Giugno prossimo, il MEF sta scaglionando la classifica del Supercashback e le transazioni registrate dall'app Io per annullare le microtransazioni effettuate dagli utenti presso lo stesso esercente a distanza ravvicinata.

Negli ultimi mesi abbiamo a più riprese raccontato le vicende di utenti che hanno effettuato anche 50 microtransazioni da pochi centesimi per un pieno di carburante, il tutto allo scopo di scalare la classifica del Supercashback che consente di ottenere 1500 Euro a semestre ai primi 100mila cittadini.

Il MEF chiederà agli utenti che saranno beccati a fare i furbetti di giustificare tali operazioni e coloro che non saranno in grado di fornire una valida motivazione non solo se le vedranno annullare, ma non potranno più concorrere per aggiudicarsi nè il Super Cashback, tanto meno il Cashback del 10%. La notizia è stata riportata dai colleghi di QuiFinanza, ii quali precisano che non è comunque prevista alcuna sanzione.

Sostanzialmente quindi si dovrebbe procedere con la semplice estromissione dal programma.