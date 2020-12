Cashback e l'equivoco del registrazione dei pagamenti: ecco come funziona

I molti problemi con l'app Io ed il cashback di Stato entrato in vigore oggi, nascondono un equivoco scovato da Repubblica con la registrazione dei pagamenti, che si applica ovviamente solo a coloro che sono riusciti o che riusciranno ad effettuare l'abbinamento della carta di credito o debito nell'app.

Sulle colonne di Repubblica, Flavio Bini osserva che questa serie di ritardi con le registrazioni all'app Io potrebbero portare ad un "piccolo equivoco" con i pagamenti che dovranno confluire nel portafoglio virtuale del client, in cui sarà possibile seguire in tempo reale il numero di transazioni effettuate e l'importo accumulato, che come abbiamo avuto modo di raccontare nel nostro articolo dedicato al cashback ci verrà restituito a Febbraio 2021.

Il giornalista del quotidiano infatti sottolinea che, anche se il cashback parte ufficialmente da oggi, la piattaforma inizierà a registrare i pagamenti solo dopo la mezzanotte del giorno in cui "verrà completato l'inserimento degli strumenti di pagamento".

Sostanzialmente, quindi, se ieri non siete riusciti ad effettuare l'abbinamento in Io, e lo farete oggi, gli acquisti della giornata odierna non saranno conteggiati ai fini del cashback, ma solo quelli da domani. Discorso diverso invece per i pochi fortunati che ieri hanno completato la procedura: in quel caso dalla mezzanotte di oggi, 8 Dicembre 2020, tutti le transazioni effettuate nei negozi con la carta abbinata varranno per il cashback.