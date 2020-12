Cashback ed extra cashback di Natale: quali acquisti non sono validi?

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è diventato legge il cashback ed extra cashback di Natale, lo strumento messo in campo dal Governo Italiano per combattere l'evasione fiscale ed incentivare gli acquisti. Con la pubblicazione del sito web dedicato, sono arrivate nuove informazioni sulle transazioni valide.

Nelle note informative, infatti, viene specificato che concorreranno al conteggio sia del cashback di Natale di 150 Euro che a quello semestrale in vigore dal 1 Gennaio 2021, tutti gli acquisti effettuati in negozi, bar, ristoranti, supermercati, grandi catene di distribuzione, artigiani e professionisti.

Come ampiamente prevedibile, però, restano esclusi gli acquisti effettuati online, quelli necessari allo svolgimento delle attività imprenditoriali, professionali ed artigianali, ma anche le operazioni eseguite presso gli ATM (come le ricariche telefoniche). Ovviamente, non sarà possibile beneficiare del rimborso nemmeno sui bonifici SSD per gli addebiti su conto corrente ed i pagamenti ricorrenti autorizzati sulle carte.

Possono partecipare al concorso solo i maggiorenni e residenti in Italia. Per prendere parte al cashback è necessario effettuare almeno 10 operazioni dal metodo di pagamento scelto in fase di registrazione.

A tal proposito, ricordiamo che l'adesione è volontaria ed avverrà attraverso l'app Io della Pubblica Amministrazione, dove nei prossimi giorni sarà presente un apposito modulo. Per effettuare il login nell'app Io bisogna disporre della Carta d'Identità Elettronica o delle credenziali SPID.