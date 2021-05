Cashback, furbetto da record: 110 transazioni da 6 centesimi in 2 ore!

Sono tornati i furbetti del cashback. O per lo meno, forse sarebbe meglio dire che sono tornati alla ribalta sui media. La storia riportata da La Nazione ha dell'incredibile: un utente di Bagno a Ripoli, provincia di Firenze, ha inanellato una serie record di transazioni per scalare la classifica del super cashback.

Nello specifico, questa persona avrebbe completato 110 transazioni da 6 centesimi l'una a distanza di 2 ore, per riuscire a scalare la classifica generale del concorso a premi semestrale che dà il diritto ad ottenere un super cashback.

Queste 110 transazioni sono state collegate ad altrettanti micro-rifornimenti di carburante, ed hanno provocato un danno non indifferente al gestore della stazione di servizio, che comunque è stato costretto a pagare le commissioni riducendo quindi il guadagno netto.

Ancora più esilarante è il racconto del quotidiano, secondo cui il furbetto "oltre ad avere occupato una pompa per così tanto tempo, non si è fermato finché non ha finito un intero rotolo dello scontrino. In questo modo ha anche reso impossibile fare rifornimento con la carta a qualsiasi altro cliente per tutta la notte fino all’ora dell’apertura il mattino successivo".

Insomma, l'utente che lo scorso marzo aveva effettuato 10 transazioni per 11 euro di benzina in confronto era un dilettante, ed episodi di questo tipo non fanno altro che giustificare la possibile cancellazione del Super Cashback.