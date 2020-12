Cashback, il Governo: '1 milione di adesioni, problemi di Io risolti a breve'

Nonostante l'elevato traffico sull'app Io, che è andata in crash dalle prime ore del mattino, il Cashback di Stato è già stato attivato da un milione di cittadini. Lo ha annunciato Palazzo Chigi in una nota, in cui conferma i problemi emersi della mattinata.

"Solo nelle prime ore di oggi, con l’attivazione del servizio che consente di aderire al programma Cashback, sull’app IO abbiamo ricevuto quasi mezzo milione di nuove richieste di aggiunta di una carta nella sezione Portafoglio, con picchi di circa 6000 accessi al secondo. Al momento, sono già circa 1 milione gli utenti che hanno caricato un metodo di pagamento e stanno attivando il Cashback. Sono numeri impressionanti. Questi imponenti flussi di traffico che insistono sulla sezione Portafoglio dell’app IO stanno causando alcuni problemi che si risolveranno a breve" si legge nel comunicato ufficiale diffuso dal Governo.

La problematica più diffusa riguarda il mancato inserimento dei metodi di pagamento in Io: dopo aver completato la proceduta, infatti, molti utenti non riescono a caricare la sezione Portafoglio. Il Governo ed i gestori dell'account social di Io hanno infatti precisato che si tratta di un modulo a se stante dell'app, che è gestito da PagoPa ed evidentemente non riesce a gestire l'enorme mole di richieste.

Nel frattempo però arriva già il primo dato: in poche ore il cashback di stato è stato attivato già da 1 milione di cittadini.