Cashback e Lotteria degli Scontrini in bilico: cosa succede con la crisi di Governo?

Con le dimissioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, attese nella giornata di oggi, si apre ufficialmente la crisi di Governo. In attesa di capire chi sarà il nuovo premier ed i nuovi ministri, però, c'è la più totale incertezza intorno ai programmi di cashback che hanno interessato milioni di utenti.

Sul futuro di questi due provvedimenti, che sono stati adottati per combattere l'evasione fiscale ed incentivare l'uso della moneta elettronica, al momento non sono arrivate indicazioni di alcun tipo, ma sempre più utenti stanno mostrando preoccupazione sui gruppi Facebook ed in generale sui social.

Da PagoPA, l'ente che gestisce il programma, tutto tace e l'ultima nota diffusa risale allo scorso 21 Gennaio 2021 quando, riferendosi alle transazioni non conteggiate, ha affermato che "il mancato conteggio di alcune operazioni corrisponde esclusivamente a casi circoscritti e che possibili ritardi non intaccano i rimborsi“.

Allo stato attuale l'unica certezza è rappresentata dal fatto che il rimborso del Cashback di Natale non è a rischio ed arriverà entro Marzo sui conti correnti degli utenti. Sul futuro del cashback, però, non è dato sapere e secondo le cronache parlamentari Italia Viva era pronta a presentare un emendamento per spostare i fondi sui ristori.

Resta da capire anche il destino della Lotteria degli Scontrini, che sarebbe dovuta partire il 1 Febbraio 2021.