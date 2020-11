Cashback di Natale: acquisti validi, limiti e come ottenerlo

Qualche giorno fa abbiamo parlato del nuovo cashback di Natale che ha intenzione di mettere in campo il Governo per stimolare gli acquisti durante il periodo natalizio. A poche ore dalle prime indiscrezioni, da Palazzo Chigi sono emerse nuove informazioni sul funzionamento e sui limiti che ne regoleranno l'entrata in vigore.

Stabilito che il rimborso massimo ottenibile nel periodo di Natale sarà di 150 Euro, sottolineiamo ancora una volta che bisognerà effettuare almeno 10 acquisti, mentre per ogni transazione si potrà ottenere un cashback di massimo 15 Euro. Per evitare trucchi che permettano di aggirare il sistema, il Governo intende vietare frazionamenti artificiosi: non sarà possibile pagare lo stesso oggetto con due o tre strisciate di carta, ma questo aspetto ancora non è molto chiaro e come sempre attendiamo la normativa ufficiale per tutti i dettagli.

Dato per scontato che non varranno gli acquisti online, in quanto l'obiettivo della misura è proprio stimolare la spesa in quelli fisici, saranno conteggiati gli acquisti al supermercato, i pagamenti delle fatture di artigiani e professionisti (compresi gli idrauilici), ma anche quelli effettuati presso negozi di generi alimentari, abbigliamento, ristoranti e spese mediche a patto che vengano effettuate negli esercizi commerciali (parafarmacie, farmacie).

L'iscrizione non sarà automatica, e dovrà essere effettuata attraverso l'applicazione Io o su sistemi convenzionati con Pa tramite SPID. Al momento dell'acquisto, per farlo valere nel rimborso bisognerà mostrare il QRCode al negoziante.

L'accredito del cashback avverrà a Febbraio attraverso un bonifico bancario.