Cashback di Natale concluso: quando arriveranno i rimborsi?

Con l’inizio del nuovo anno, si è concluso l’Extra Cashback di Natale del Governo Italiano, la misura messa in campo dall’Esecutivo per spingere gli acquisti ed i regali con i metodi di pagamento elettronici. Tuttavia, come ampiamente previsto, i partecipanti non si sono ritrovati il rimborso sul conto corrente il 1 Gennaio 2021.

La motivazione è da ricercare nel fatto che, come stabilito dal decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il rimborso delle transazioni avverrà solo a Febbraio, motivo per cui se non vi siete ritrovati l’importo corrispondente agli acquisti sul conto corrente associato non c’è in alcun modo da preoccuparsi.

Inoltre, aprendo l’app Io si può notare come le operazioni di conteggio siano ancora in corso e non tutte le transazioni vengono visualizzate correttamente.

Secondo i dati aggiornati al 30 Dicembre, sono 5,79 milioni i cittadini iscritti, che hanno registrato 9,6 milioni di strumenti di pagamento. Le transazioni conteggiate sono state 49,6 milioni, a fronte di un cashback potenziale di 198,4 milioni di Euro. Il termine “potenziale” è usato in quanto è probabile che non tutti abbiano raggiunto il limite minimo di 10 transazioni, motivo per cui l’importo reale potrebbe essere inferiore.

Vi terremo aggiornati non appena arriveranno i numeri definitivi: ricordiamo che da ieri 1 Gennaio 2021 è attivo il cashback semestrale, che prevede un rimborso annuo massimo di 300 Euro.