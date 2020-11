Cashback di Natale al via dall'8 Dicembre: ecco tutte le informazioni

Novità per il così detto Cashback di Natale. Secondo quanto riferito da alcuni fonti vicine a Palazzo Chigi, il piano del Governo Italiano dovrebbe partire in via sperimentale a partire dall'8 Dicembre, e non dal 1/12 come previsto in precedenza. La decisione è stata appresa dall'agenzia ANSA.

Come abbiamo avuto modo di raccontare nella nostra notizia di qualche giorno fa, il Cashback di Natale consentirà di ottenere un rimborso del 10% sugli acquisti tracciabili effettuati nel periodo natalizio nei negozi fisici, per un massimo di 150 Euro. Per partecipare al programma bisognerà effettuare l'iscrizione attraverso l'app Io della Pubblica Amministrazione con il proprio account SPID, ma il cashback sarà riconosciuto solo a fronte di un minimo di dieci transazioni.

Non concorreranno al calcolo gli acquisti online, in quanto appunto si tratta di una misura volta a stimolare la spesa da parte degli utenti a seguito delle chiusure imposte dalla pandemia.

Sempre fonti vicine a Palazzo Chigi fanno sapere che la Corte dei Conti avrebbe già provveduto a registrare il decreto ministeriale contenente tutte le regole e restrizioni, dopo la firma da parte del Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale però ancora non è avvenuta, ma novità dovrebbero arrivare già nei prossimi giorni.