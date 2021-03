Cashback di Natale, i numeri finali: 3,2 milioni di rimborsi per 223 milioni di Euro

Consap ha annunciato che, sulla scia di quanto previsto dalla normativa, ha ultimato il 24 Febbraio scorso la fase di liquidazione del cashback di Natale, che si è tenuto tra l'8 ed il 31 Dicembre 2020, nel così detto "periodo sperimentale".

Il termine di tale procedura è anche stata l'occasione per snocciolare i numeri completi del cashback di Natale. Dal 15 Febbraio al 24, Consap ha disposto oltre 3,2 milioni di bonifici su un totale di 223 milioni di Euro erogati agli utenti che hanno preso parte al programma.

Solo lo 0,04% dei bonifici non è andato a buon fine, a causa di problemi con l'IBAN o con i conti correnti bloccati o non più esistenti. PagoPA spiega che i partecipanti che rientrano in questi casi non perdono il diritto a ricevere il rimborso e potranno inserire un IBAN valido, diverso da quello su cui il bonifico non è andato a buon fine, tramite l'apposita funzione presente nell'app Io.

Parallelamente, Consap fa anche sapere che è online il sito per presentare i reclami per i rimborsi inesatti. I reclami relativi a tale periodo sperimentale possono essere presentati entro e non oltre il 29 Marzo 2021. A seguito della presentazione della domanda, Consap "fornirà un riscontro motivato entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo e, nel caso di un suo accoglimento, disporrà il pagamento dovuto".