Cashback di Natale, terminato il riconteggio: ecco quando arriveranno i rimborsi

Si sono ufficialmente concluse le operazioni di riconteggio del cashback di Natale, l'iniziativa lanciata dal Governo lo scorso Dicembre sotto forma di test in vista del cashback semestrale entrato in vigore il 1 Gennaio. Attraverso l'app Io, il Governo ha diffuso nuove informazioni sull'arrivo dei rimborsi.

Come ampiamente preannunciato, infatti, oggi 10 Gennaio 2021 il Ministero dell'Economia e Finanze ha terminato il conteggio delle transazioni che andranno a comporre il cashback.

Collegandosi su Io e nella sezione "Portafoglio", infatti, è possibile vedere l'importo accumulato e soprattutto il numero di transazioni effettuate dall'8 al 31 Dicembre 2020. Interessante anche che nella parte inferiore dell'UI, viene indicato che "entro il 1 Marzo 2021 riceverai il bonifico sull'IBAN che ci hai indicato".

Si tratta di un leggero ritardo quindi rispetto a quanto previsto inizialmente, dal momento che si parlava di un bonifico in arrivo entro il mese di Febbraio. Probabile che l'adesione alta abbia influito su questo piccolo rinvio, ma la buona notizia è che comunque non sono stati tagliati i fondi: nel nostro caso infatti il cashback corrisponde esattamente dal 10% delle spese effettuate. Questo aspetto è importante dal momento che nelle passate settimane circolavano indiscrezioni che volevano il MEF pronto a ridurre la percentuale. Dal Governo infatti avevano fatto sapere che i fondi sono sufficienti per tutti.