Cashback di Natale, ancora in tilt l'app Io: il Governo pronto alla proroga della scadenza

A tre giorni dall'apertura ufficiale delle iscrizioni al cashback di Natale, l'app Io è ancora in tilt. Nonostante un aggiornamento rilasciato nella serata di ieri, che nelle prime ore sembra aver risolto per molti i problemi, sono tanti gli utenti che non riescono ancora a caricare i dati di pagamenti sulla piattaforma del Governo.

Nel frattempo, attraverso l'account Twitter dell'app Io, i gestori hanno snocciolato qualche numero che rende bene l'idea di come il sovraccarico dei server abbia provocato i disservizi. Nelle prime 24 ore, infatti, sono stati caricati 2.256.098 strumenti di pagamento, da 2,3 milioni di utenti attivi. L'app ha registrato 7,6 milioni di download dagli store ufficiali, ma a stupire è il numero di operazioni al secondo effettuate nella sezione Portafoglio: 14.000.

In una nota, Palazzo Chigi fa sapere che "PagoPa, insieme a Sia, il partner tecnologico che gestisce la sezione Portafoglio, sta continuando a potenziare l’infrastruttura e a effettuare interventi mirati, per consentire agli utenti che ancora non sono riusciti a completare il flusso di attivazione del Cashback, di farlo in tempi brevi".

Anche nella mattinata di oggi, 9 Dicembre 2020, molti continuano a visualizzare l'errore temporaneo nel salvataggio delle carte o, peggio, l'impossibilità ad accedere alla sezione Portafoglio.

Per compensare i disservizi, però, il Governo starebbe pensando ad una proroga della scadenza del cashback di Natale, che potrebbe restare attivo fino al 6 Gennaio, il giorno dell'Epifania.