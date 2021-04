Cashback, oggi il via libera alla sospensione? La mozione arriva in Senato

Sarà votata oggi dal Senato Italiano la mozione presentata da alcune forze politiche per la sospensione del cashback e super cashback di Stato. Secondo quanto riferito da vari quotidiani, ci sarebbe anche una prima convergenza tra alcuni partiti.

La proposta è stata presentata da Fratelli d'Italia che ha chiesto agli altri partiti convergenza e responsabilità dopo i sacrifici chiesti agli italiani ed alle attività a Pasqua. L'idea della leader Giorgia Meloni è di utilizzare i fondi stanziati per il Cashback di Stato per sostenere i comparti economici che sono stati duramente impattati dalla pandemia.

Ha detto si alla proposta anche Azione di Carlo Calenda, che l'ha definita "condivisibile" ed ha annunciato il suo sostegno. Anche Luca Squieri di Forza Italia l'ha rilanciata ed ha auspicato un voto favorevole da parte del Senato: "oggi l’imperativo è sostenere le nostre imprese in difficoltà, per implementare i pagamenti elettronici ci sarà tempo".

Anche la Lega di Matteo Salvini più volte si è scagliata contro il cashback sebbene poi il sottosegretario al MEF abbia riconosciuto i meriti della misura e sottolineato che i furbetti sono pochi. Non è chiaro cosa farà il Partito Democratico, tanto meno Italia Viva di Renzi che però in passato aveva criticato il cashback. Discorso diverso per il Movimento 5 Stelle, che l'ha sostenuto.