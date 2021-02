Cashback, online il sito per i reclami per i rimborsi inesatti o mancanti

La Consap ha annunciato che è accessibile da qualche giorno il portale che consente di presentare i reclami relativi al mancato o l'inesatto conteggio delle transazioni per il cashback, che erano state segnalate da molti utenti nelle prime fasi del cashback.

Attraverso il sito del Consap è possibile presentare la richiesta, seguendo però le direttive: innanzitutto è necessario creare un profilo utente seguendo la procedura di registrazione. Inoltre, allo stato attuale i reclami possono essere presentate solo per le transazioni non conteggiate nel periodo sperimentale della misura, che è iniziato l'8 Dicembre e finito il 31 Dicembre, e per cui l'erogazione avverrà entro il 28 Febbraio.

Il reclamo per tale periodo potrà essere presentato e non oltre il 29 Giugno 2021. Consap sottolinea che "fornirà un riscontro motivato entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo e, nel caso di un suo accoglimento, disporrà il pagamento dovuto".

Ovviamente, non è possibile presentare le domande per il primo semestre del cashback, che si concluderà il 30 Giugno 2021 e per cui i rimborsi saranno erogati entro il 30 Agosto 2021 e per il II semestre dell'anno, oltre che per il primo del 2022.

Negli ultimi giorni, nel frattempo, è cresciuta la lista delle carte che supportano il cashback di Stato.