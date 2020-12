Cashback, alcuni pagamenti contactless non vengono conteggiati: ecco quali e perchè

Torniamo a parlare del cashback di Stato messo in campo dal Governo Italiano. Come osservato da molti, alcuni pagamenti effettuati con le carte contactless non vengono conteggiati, ma contrariamente a quanto ipotizzato, la colpa non è dell'app Io o del sistema. Vediamo di cosa si tratta.

A quanto pare il problema riguarderebbe il circuito Maestro, e le carte ad esso associate. Le motivazioni sono da ricercare nel fatto che quest'ultimo ancora non ha siglato la convenzione con PagoPA, la compagnia controllata dal Ministero dell'Economia e Finanze che si occupa della gestione dell'app Io e che processa i pagamenti.

Allo stato attuale quindi l'unico modo per risolvere è rappresentato dall'utilizzo di metodi alternativi per accedere al cashback, tra cui la registrazione a Satispay, che consente di accedere al programma del Governo Italiano senza passare attraverso lo SPID o all'applicazione ufficiale del Governo Italiano.

Altri problemi sono segnalati con le carte di credito che sfruttano il doppio circuito PagoBANCOMAT/Maestro o PagoBANCOMAT/V-Pay. In questo caso è consigliata la registrazione sia con la procedura come carta PagoBANCOMAT che come carta di credito, debito o prepagata.

Con l'entrata in vigore a pieno regime del Cashback, a partire dal 1 Gennaio 2021, tali problemi dovrebbero essere risolti, e chiaramente vi terremo informati non appena ci saranno novità.