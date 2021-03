Cashback: sempre più probabile la chiusura a fine anno, ipotesi reset per la classifica

Trovano sempre più conferma le indiscrezioni trapelate nelle passate ore, che vogliono il nuovo Governo Draghi pronto a chiudere il programma di Cashback a cui ha dato il via il precedente esecutivo. L'edizione de Il Messaggero in edicola oggi ci fornisce qualche dettaglio extra sui piani.

Come abbiamo avuto modo di spiegare in una precedente news sul cashback di Stato, il nodo principale è nel Recovery Plan. La nuova versione del PNRR da presentare all'Unione Europea infatti dovrebbe prevedere meno risorse da destinare al Cashback, che a questo punto potrebbe terminare nel 2021 e non essere rinnovato per il prossimo anno, contrariamente a quanto previsto nel decreto attuativo.

L'idea del Governo è di destinare le risorse ad altri strumenti sempre volti a favorire l'uso della moneta elettronica. Sembra invece essere sfumata l'ipotesi su un possibile stop anticipato a Giugno 2021, a causa della resistenza di alcuni partiti che lo vedono come un provvedimento bandiera.

Nel frattempo, però, arrivano anche delle importanti indiscrezioni sul Super Cashback. Negli ultimi giorni sono aumentate le segnalazioni dei furbetti che dilazionano anche i micropagamenti per entrare in classifica. Dopo le parole del MEF, infatti, non è da escludere che il Governo possa ripristinare la classifica ed introdurre nuovi controlli per evitare fenomeni di questo tipo.