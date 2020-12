Cashback a quota 7 milioni di registrazioni, nonostante i problemi

Parte forte il cashback del Governo Italiano, nonostante i numerosi problemi con l'app Io che sono continuati anche nella giornata di oggi. Secondo le prime stime, le registrazioni avrebbero toccato quota 7 milioni, come certificato anche dall'andamento dei download dell'applicazione.

Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che "milioni sono state le richieste di caricamento di carte all’interno della sezione ‘Portafoglio’, con picchi di quasi 8000 operazioni al secondo”. L'elevata mole di richieste, ha "comportato dei disservizi e potrà comportare rallentamenti sull’app IO anche nei prossimi giorni. SIA, partner tecnologico di PagoPA che gestisce la sezione Portafoglio dell’app, sta lavorando per risolvere questi disservizi”, fa sapere il Governo.

La cosa certa è che proprio oggi, nel giorno che certifica il via alle vacanze di Natale e che in molti avrebbero voluto sfruttare per fare gli acquisti, approfittando del cashback, sono continuati i problemi con l'app Io. I disservizi sono sempre gli stessi: nel momento in cui si effettua il login nell'app con le credenziali SPID, e ci si connette alla sezione "Portafoglio", che serve per inserire i dati di pagamento che andranno a concorrere al calcolo del 10%, ci si ritrova di fronte ad un errore. Tale modulo dell'app è gestito da PagoPA, fanno sapere tramite Twitter i gestori dell'account social di Io.